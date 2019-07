Elections locales: le montant de la caution connu le 03 juillet Le montant de la caution pour les deux élections locales et départementales sera communiqué le 3 juillet prochain, a assuré lundi le ministre sénégalais de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, lors d’une rencontre avec les représentants des différents représentants de partis politiques et de coalitions de partis.

Le montant de la caution est fixé, par arrêté au plus tard cent cinquante (150) jours avant celui du scrutin.



Le Pds a exigé le respect de cette disposition du code électoral et refusé que cette question soit reportée au Dialogue national comme souhaité par le ministre de l’Intérieur, ce lundi.

