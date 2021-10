Élections territoriales 2022/ Diène Farba Sarr : « nous n’allons jamais accepté d’être multipliés par zéro après tout… »

Ce dimanche 24 octobre, le Président du Mouvement des Jeunes de Kaolack (MJK), Monsieur Ousmane Noël Dieng a convié la population à une rencontre pour délivrer un message politique. Un rassemblement marqué par la présence du Ministre Diène Farba Sarr , coordonnateur de l’Alliance pour la République (APR) qui, dès le début de ses propos a rappelé à l’assistance le combat qu’il a toujours mené aux côtés du Président Macky Sall dans les moments les plus difficiles.



“ En 2009, j’ai été persuadé que le Président Macky Sall a connu de l’injustice, raison pour laquelle j’ai tout laissé pour l’accompagner avec des amis comme Moustapha Cissé Lô, Alioune Badara Cissé entre autres. Je défie tous les responsables de l’APR . Personne ne peut oser dire qu’il a fait autant ou plus que moi dans le parti “, fulmine-t-il .



Poursuivant son argument, le Directeur Général de la DGUP affirme , avec son ami , Ousmane Noël, qu’il ne jouera pas les seconds rôles pour les prochaines joutes électorales du 23 janvier 2023.



Le Président a son décret pour nommer à des postes de responsabilité , mais au niveau local, il appartient à la population d’élire les maires. Conscients que nous avons fait tout ce qu’il fallait pour notre chère commune, je dis que pour le choix de la tête de liste , il y aura forcément négociation car nous allons jamais accepter d’être multipliés par zéro après tout ce qu’on a construit depuis plus de 06 ans. Soit on est roi ou faiseur de roi ”, a conclu Diène Farba Sarr.

