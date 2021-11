Elections territoriales 2022: Macky Sall répond à l’appel à la paix de la société civile Le président de la République, Macky Sall, a reçu le Cadre unitaire de l’Islam au Sénégal (Cudis) et Jammi Rewm afin de discuter de la conservation de la paix dans l’espace public et politique.

A quelques semaines des élections locales, les échanges ont porté sur les récriminations des acteurs politiques sur le processus, leur manque de confiance aux autorités de tutelle, le traitement présumé tendancieux de certains dossiers judiciaires…



D’après « Le Soleil », le Cudis et Jammi rewmi ont, ainsi, invité le président de la République à poser dans ce contexte de crise économique et de menaces sécuritaires régionales, des actes forts de conciliation à l’intention de ses adversaires politiques.



Macky Sall a répondu favorablement à leur appel à la paix et promet que la charte de non-violence du Cudis sera signée par sa coalition.



Au-delà des élections locales, le Président Sall pense qu’ « un dialogue approfondi peut permettre d’avancer sur d’autres mesures de préservation de notre vivre ensemble et de pacification des relations entre les acteurs politiques », rapporte le communiqué.



Le Cadre unitaire de l’islam déclare, toutefois, qu’il poursuivra ses consultations avec les autres acteurs politiques et sociaux pour élargir la base sociale de cet engagement nécessaire de tous à favoriser la paix et la non-violence au Sénégal.



