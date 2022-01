Elections territoriales : «Le scrutin de ce dimanche se déroulera dans le calme et la sérénité». (Bby)

Rédigé par leral.net le Vendredi 21 Janvier 2022 à 16:17 | | 0 commentaire(s)|

Au 14e et dernier jour de campagne électorale en direction du scrutin de dimanche prochain, la coalition Benno Bokk Yaakaar (Bby) a fait face à la presse pour « rassurer » les Sénégalais les appelant à aller s’acquitter librement de leurs droits civiques dans la paix et la sérénité.



« Nous entendons depuis quelques jours des discours violents de l’autre camp pour justifier des défaites à venir. Mais, il faut que nous rassurions les populations que les élections se passeront dans de très bonnes conditions. Il ne faut pas que ces types de discours fassent peur », a rassuré Aminata Touré, une des six conférenciers. « Nos candidats ont proposé les meilleurs programmes aux populations, qui y ont massivement adhéré. C’est ce qui explique cette sorte de panique constatée ces derniers jours dans l’autre camp », a-t-elle ajouté, invitant tous les acteurs politiques à une « concurrence saine ».



Elle rappelle, dans la foulée, que la force politique Bby n’a pas encore perdu d’élections depuis l’arrivée du Président Macky Sall en 2012. « Nous sommes optimistes, nous l’avons dit sans arrogance, ni prétention », s’est notamment réjouie l’ancienne présidente du Cese, qui n’a pas manqué d’appeler les Sénégalais à la paix et au calme pour que la réputation démocratique du pays soit protégée. Car, à en croire Aminata Touré, « le scrutin se passera dans la discipline et le calme et les meilleurs candidats gagneront ».



Répondant aux accusations de fraudes portées par les leaders de Yewwi Askan Wi, mentionne leSoleil.sn, Me Ousmane Seye a, pour sa part, indiqué que le Sénégal dispose de l’un des meilleurs systèmes électoraux. Et la transparence des élections, dit-il, se justifie par le fait que ce sont les médias qui publient en premier les résultats issus des urnes. « Il ne peut pas y avoir de fraudes électorales au Sénégal », a-t-il juré, soutenant, d’ailleurs, que « si l’opposition est certaine de constater qu’il y a des cas de fraudes, elle n’a qu’à saisir les juridictions compétentes avec des preuves concordantes. Mais, elle est en train de justifier sa défaite ».



« Il n’y a jamais eu d’élections avec des contestations majeures. Depuis 2000, les Sénégalais votent librement le dimanche et le lendemain, tout le monde vaque tranquillement à ses occupations », renchérit Amadou Ba, coordonnateur national de la coalition présidentielle.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook