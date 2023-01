Electricité et carburant : Une très mauvaise nouvelle s'annonce pour les ménages La flambée des prix de l’énergie se poursuit et ne semble pas près de s’arrêter. Le bouclier tarifaire, qui atténue l’impact de la hausse sur le pouvoir d’achat des Sénégalais, sera prolongé finalement en 2023 et même au-delà.

Le journal "Bes Bi" annonce une nouvelle hausse de 100 FCfa et sur le prix de l’électricité et sur celui de l’essence. La hausse sera confirmée par la nouvelle grille tarifaire des prix dans le secteur, qui sera publiée aujourd’hui.



En effet, le gouvernement va revoir les coûts dans le secteur des hydrocarbures. Si la bonbonne de gaz va être épargnée, l’essence et le gasoil connaitront chacun, une hausse de 100 francs. Pour l’électricité, la hausse ne s’appliquera pas à la tranche sociale (jusqu’à 150 kwts), tout le contraire des autres tranches.



La hausse va entrer en vigueur demain samedi 7 janvier 2023, à partir de 18 heures. Avant, le gouvernement va s’expliquer sur cette hausse, à travers le ministère du Pétrole et des Énergies.















senenews.com



