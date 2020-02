Electricité: la Banque mondiale a exigé la hausse contre un prêt de 107 milliards, selon la République des Valeurs La hausse du prix de l'électricité est dictée par la Banque mondiale au Sénégal, en échange d'un prêt de 180 millions de dollars Us, soit plus de 107 milliards FCfa, selon les cadres de la République des Valeurs de Thierno Alassane Sall, cités par "Les Echos". Ils ont révélé l’existence d’un document dénommé TP3M, publié mi-décembre 2019, dans lequel la Banque mondiale annonce que le gouvernement du Sénégal a augmenté le prix de l'électricité de 10% pour la basse tension et 6% pour la moyenne et haute tension. Toujours selon eux, un ajustement structurel est inévitable au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Février 2020 à 09:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos