Électrification : Malicounda réalise l'accès universel à l'électricité pour ses 22 villages La ville de Malicounda a atteint l'accès universel à l'électricité, et la ville a réussi à connecter les 22 villages au réseau. Un objectif matérialisé grâce au raccordement au réseau du village de Roff, à la périphérie de la commune frontalière de Nguéniène.

Ce geste parachève le processus de mise en route de la politique de fourniture d'électricité aux différentes composantes de la commune. «Nous sommes venus à Roff, un village enclavé de la commune, pour y mettre en service le réseau électrique. Cela veut dire que Malicounda réalise aujourd'hui l'accès universel à l'électricité pour ses 22 villages officiels», s’est félicité le maire de la localité, Maguette Sène.



Ce dernier de souligner que la réalisation de cette performance signifie que la vision du Président Macky Sall de parvenir à une électrification universelle de tous les villages du Sénégal d'ici 2025 n'est pas une vision utopiste, mais plutôt réaliste et réalisable. «Malicounda l'a montré avant même 2025, nous fêtons aujourd'hui l'accès universel à l'électricité», s'est-il félicité.



Avec ce dernier acte, la commune apporte l'électricité dans les différents villages grâce à d’importants efforts consentis. Pour l’édile de la commune, cette prouesse a été facilitée par le partenariat que Malicounda a noué avec Solaria pour l'implantation de la centrale solaire en 2016. Un partenariat qui leur a permis de tirer des ressources financières d'un montant de 300 millions Cfa. Une manne financière qui a permis, en son temps, d'électrifier huit villages. Roff est la dernière localité qui restait.

