Électrification rurale : 4.800 lampadaires attendus dans la région de Ziguinchor Courant août, plusieurs communes de la région de Ziguinchor vont bénéficier du programme national d’éclairage public solaire. Pour la deuxième phase, toutes les 24 collectivités territoriales qui n’avaient pas été prises en compte seront couvertes et disposeront, au moins, chacune, de 200 lampadaires.

Rédigé par leral.net le Dimanche 24 Juillet 2022 à 19:33 | | 0 commentaire(s)|

En février 2015, le Président de la République, Macky Sall, qui inaugurait la centrale électrique de Boutoute, dans l’arrondissement de Niaguis, avait annoncé l’électrification de 466 villages de la Casamance. Deux ans plus tard, le processus a été déclenché. Aujourd’hui, plusieurs villages, notamment ceux traversés par la ligne haute tension, ont été électrifiés. Outre ce raccordement au réseau de la Senelec, le programme national d’éclairage public par l’énergie solaire a été concocté pour permettre également aux collectivités territoriales du pays d’accéder à l’électricité.



À Ziguinchor, six communes sur les 30 ont eu à bénéficier de la première phase. Ainsi, 2.576 lampadaires ont été déjà installés à Bignona, Ziguinchor, Oussouye, Kafountine et Diembéring et une petite partie dans la commune de Boutoupa Camaracounda, avec moins de 20 lampadaires dans le village de Mpack, frontalier avec la Guinée-Bissau.



D'après Le Soleil, pour la seconde phase, 4.800 lampadaires sont attendus dans la région de Ziguinchor, soit un surplus de 2.224 lampadaires. Cette fois, les 24 communes restantes de la phase pilote verront bientôt la lumière jaillir des poteaux. Selon le Secrétaire général du Ministère du Pétrole et des Energies, Cheikh Niane, ce projet d’installation des lampadaires entre dans le cadre du programme d’accès universel à l’électricité d’ici à 2025.



«Après une première phase qui a permis l’installation de 2.576 lampadaires dans la région de Ziguinchor, il y aura une deuxième, avec un quota d’au moins 4.800 lampadaires. Donc, chaque commune aura, au minimum, 200 lampadaires dans un premier temps», a-t-il expliqué, hier, lors d’un Comité régional de développement (Crd) consacré à ce projet.



De l’électricité à Boutoupa Camaracounda



Venus prendre part à la réunion, des maires ont salué la pertinence du projet d’installation des lampadaires. Pour l’édile de la commune de Thionck Essyl, Souleymane Diatta, ce programme est « une aubaine » pour les collectivités territoriales, surtout celles qui se trouvent dans les profondeurs des départements.



Cependant, il juge «insuffisant» le quota de lampadaires réservé à chaque commune. D’ailleurs, a-t-il demandé à ce qu’il soit revu à la hausse en vue de permettre à ces communes «d’entrer un peu dans la modernité». Cette principale préoccupation soulevée par des élus et représentants d’élus territoriaux pourrait être prise en compte.



De l’avis du Secrétaire général du Ministère de Pétrole et des Energies, l’Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner) «va poursuivre la réflexion en vue de permettre aux communes de disposer de plus de lampadaires, parce que c’est le souhait du Chef de l’État». De plus, Cheikh Niane a indiqué que, d’ici à 2025, plusieurs villages seront électrifiés. Dans la commune de Boutoupa Camaracounda, a-t-il précisé, sept villages vont être électrifiés avant la fin de l’année. D’ailleurs, tous ces villages ont déjà été pris en compte par le Programme d’urgence de développement communautaire (Pudc).



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook