Electrification rurale à Fandène : Fouta Gol et Mbayène Peul désormais branchés Le Directeur général de la Senelec, Papa Mademba Bitèye, a mis en service, avant-hier, l’électrification de deux hameaux de la commune de Fandène. Il s’agit de Fouta Gol et de Mbayène Peul. Une électrification qui s’inscrit dans le cadre du programme de l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.

En présence du maire, par ailleurs directeur de Cabinet politique du président de la République, Papa Mademba Bitèye indique que le Président Sall «nourrit l’ambition de voir tous les Sénégalais traités de la même manière dans tous les domaines d’activités.



La position géographique ne doit plus être une source de discrimination pour accéder à l’électricité». Ainsi, «la réalisation de ce projet d’électrification constitue la matérialisation de la politique de l’équité sociale, toujours prônée par le chef de l’Etat.



Et à partir d’aujourd’hui, les populations de Mbayène Peul et de Fouta Gol auront accès à l’électricité exactement dans les mêmes conditions que celles des grandes agglomérations urbaines». Ce qui à ses yeux, «leur ouvre l’accès à la télévision, le droit de recharger à leur guise leurs téléphones portables ».



Dans la même lancée, le maire de Fandéne, Augustin Tine, de signaler que «le président de la République a compris qu’il fallait travailler à cette équité territoriale et aujourd’hui, deux villages de Fandène bénéficient du service de l’électricité, un pas vers le progrès social et économique dans ces localités».



Le Quotidien



