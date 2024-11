Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elégie de Monsieur Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, à l’occasion de la levée du corps du ministre Mamadou Moustapha Bâ Rédigé par leral.net le Jeudi 14 Novembre 2024 à 18:28 | | 0 commentaire(s)|

Chère Madame BA,



Chers parents et amis du défunt Mamadou Moustapha BA,



Mesdames et Messieurs les anciens collègues et collaborateurs du défunt Mamadou Moustapha BA,



Mesdames et Messieurs,



Nous avons tous, parents, collègues et amis, été surpris et foudroyés par la disparition brusque et brutale de Mamadou Moustapha BA, Ancien Ministre des Finances et du Budget.



Quelques mois seulement après avoir pris son relais au Ministère des Finances et du Budget, je n’aurais jamais imaginé vivre si tôt, ce moment qui nous réunit aujourd’hui, en ces douloureuses circonstances.



Je me disais lors de notre passation de service, que cette nouvelle page de son histoire lui offrirait l’opportunité de profiter de sa famille, mais surtout, de ménager son corps, tellement qu’il fut absorbé par le travail et les exigences des différentes charges qu’il a assumées.



Hélas ! Dieu en a décidé autrement ! Mais, me voulant un croyant, je ne peux que me soumettre à la volonté implacable et insondable du Seigneur des Univers, l’unique Maître des destins.



A Allah nous appartenons, vers Lui nous retournons, enseigne le Coran. Une soumission complète au décret divin aurait conduit la plupart d’entre nous à ne manifester aucun signe de faiblesse face à cette pénible épreuve.



Mais, serviteurs imparfaits et faibles que nous sommes, nous ne pouvons que confesser notre douleur indicible et notre désarroi face à la disparition brutale de ce grand commis de l’État.



Le rappel à Allah de ce digne fils du Sénégal représente une perte immense pour notre nation et particulièrement pour l’Administration.



Haut fonctionnaire émérite, Mamadou Moustapha BA était unanimement reconnu pour ses excellentes qualités professionnelles et humaines. Depuis plus de trente ans, il s’est illustré par sa passion acharnée pour le travail, sa parfaite maîtrise des dossiers, son esprit d’ouverture et sa capacité exceptionnelle à toujours trouver des solutions aux problèmes qui lui étaient soumis. Cela lui a valu respect et considération de la part de tous ses pairs, mais également de ses collègues et des partenaires internationaux qui l’avaient en haute estime.



Mamadou Moustapha BA était un homme bon et généreux à tout point de vue. Il ne trouvait son bonheur que dans les bonnes actions qu’il menait au quotidien, en toute discrétion et de manière désintéressée.



Que de jeunes cadres n’a-t-il pas couvés de sa bienveillance, leur prodiguant des conseils avisés, partageant généreusement ses connaissances et leur confiant des responsabilités pour leur permettre d’évoluer dans leur carrière ?



Que de personnes dans le besoin, bien souvent anonymes, n’a-t-il pas touchés par sa bonté, en les soulageant d’un lourd fardeau ?



Je voudrais, au nom de Monsieur le Président de la République, de Monsieur le Premier Ministre, du Gouvernement et en mon nom personnel, lui rendre hommage pour sa contribution au développement de notre pays.



Je voudrais également présenter mes condoléances les plus émues à sa famille, sa chère épouse Yacine et ses enfants, à ses parents, à ses amis et anciens collègues, à tous ceux qui l’ont connu et apprécié, et à tout le peuple sénégalais pour lequel il s’est toujours dévoué corps et âme.



Mamadou Moustapha BA, fonctionnaire émérite, vous l’avez été. L’amour pour la patrie, vous l’avez eu. En digne petit fils de Maba Diakhou BA, vous vous êtes totalement donné pour votre pays et votre ministère.



Vos anciens collègues qui vous ont adoré pour votre talent, votre brillante carrière et votre générosité sont tous là, fiers de vous rendre un dernier hommage et de vous accompagner jusqu’à votre demeure éternelle.



Dans ces douloureuses circonstances, je convoite d’Allah, le Tout Miséricordieux, qu’Il daigne vous accorder son pardon et qu’Il puisse vous accueillir en son paradis le plus élevé. Aamiin.



Adieu Moustapha ; Adieu le grand frère ; Adieu l’ami ; Repose en paix.



Accueil Envoyer à un ami Partager