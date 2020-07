Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Eléments français au Sénégal : 60 masques de plongée Décathlon remis pour sauver des malades de la COVID-19. Rédigé par leral.net le Lundi 13 Juillet 2020 à 14:22 | | 0 commentaire(s)| Ces dernières semaines, le Docteur Mathieu VAUTIER, orthodontiste franco-sénégalais installé à Dakar et commandant de la Réserve Citoyenne des Eléments Français au Sénégal (EFS), a remis 60 masques de plongée Décathlon, modifiés en masques respiratoires à l’ensemble des services de réanimation de la région en charge des malades de la COVID-19 en détresse respiratoire. Il s’agit de masques du modèle Easybreath de Décathlon qui ont été modifiés et équipés de valves imprimées en 3D, fournies par les EFS afin de les adapter aux respirateurs des hôpitaux.

« L’idée est de proposer, dans l’urgence, une alternative à l’intubation pour les patients en détresse respiratoire » explique le Docteur Mathieu VAUTIER. « Cette opération a été réalisée grâce au soutien de 2 partenaires essentiels. Tout d’abord Décathlon Sénégal et son Directeur Général, Monsieur Pape FAYE, qui nous ont offert 60 masques de plongée. Et ensuite les EFS qui ont assuré, via le réseau de la Réserve Citoyenne, la réalisation et le financement des valves, ces interfaces indispensables pour l’adaptation aux respirateurs ».



Depuis 4 mois, le praticien et son épouse Julie, également réserviste citoyenne des EFS, ont développé plusieurs modèles de masques pour répondre à un usage médical. Ces derniers ont été testés et validés avec le concours du Docteur Massamba Sassoum DIOP, Président de la Société Sénégalaise d’Anesthésie, de Réanimation et de Médecine d’urgence.



A ce jour, l’engagement pour son pays et la détermination du Docteur VAUTIER à lutter contre la pandémie ont déjà abouti au don de 60 masques. Ainsi, dès le 22 juin il a offert des masques au Professeur Khalifa Ababacar WADE, chef du service d'anesthésie-réanimation de l’hôpital Principal de Dakar.



Le 26 juin, c'est le service d'anesthésie-réanimation de l’hôpital de Fann dirigé par le Professeur Oumar KANE qui a été équipé. Le 29 juin, le réserviste citoyen a rencontré le Professeur Mamadou Diarra BEYE, Directeur du SAMU national et Chef du service d'anesthésie-réanimation-urgence de l'hôpital Dalal Diam pour lui remettre une série de masques à l'usage de ses deux départements. Enfin, le 3 juillet, c’est le Docteur Amadou Diaw DIOP, Chef du service d'anesthésie réanimation du CTE de Diamniadio qui a reçu un don de masques respiratoires.



« Ces grands professeurs et docteurs que j'ai rencontrés sont tous nos héros. Ils sont en première ligne face au virus ! Je suis fier de pouvoir les soutenir dans ce combat », poursuit l'orthodontiste. « Je suis extrêmement ému de voir que nos masques contribuent à sauver des vies. Les retours sont excellents. Cette action de solidarité pourrait se poursuivre et même s’étendre aux régions car différents services expriment des besoins urgents. Grace au soutien de nos partenaires nous pouvons espérer qu'une centaine de masques supplémentaires sera prochainement disponible ».























