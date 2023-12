Élevé au rang de Grand-croix dans l’ordre national du Lion: Issam Omaïs exprime sa reconnaissance au Président de la République Rédigé par leral.net le Lundi 18 Décembre 2023 à 19:16 | | 0 commentaire(s)|

Issam Omaïs fait partie des 77 dignitaires qui ont été décorés, vendredi, par le Chef de l’État, Grand Maître de l’Ordre national. M. Omaïs a été élevé au titre de Grand-Croix dans l’Ordre national du Lion, la plus haute distinction possible. M. Omaïs a confié qu’il a été décoré par tous les Présidents du Sénégal, […] Issam Omaïs fait partie des 77 dignitaires qui ont été décorés, vendredi, par le Chef de l’État, Grand Maître de l’Ordre national. M. Omaïs a été élevé au titre de Grand-Croix dans l’Ordre national du Lion, la plus haute distinction possible. M. Omaïs a confié qu’il a été décoré par tous les Présidents du Sénégal, de Léopold Sédar Senghor à Macky Sall en passant par Abdou Diouf et Abdoulaye Wade. Il a une collection complète des décorations décernées par la République : Chevalier de l’Ordre national du mérite, Officier, Commandeur de l’Ordre national du mérite, Grand Officier et Grand-croix dans l’Ordre national du mérite puis Grand-Croix dans l’Ordre national du Lion.

Compte tenu de cela, celui qui est vice-président de l’Institution islamique sociale a tenu à remercier vivement le Président de la République. « J’ai eu tous les honneurs. Je mesure à sa juste valeur cette décoration ô combien importante qui témoigne de l’affection que me porte le Président de la République », confesse le dignitaire interrogé par « Le Soleil ». Il dit aussi ressentir une fierté de voir le Président Macky Sall intervenir avec beaucoup de sagesse dans le pays, en Afrique et partout dans le monde.

Concernant son parcours politique, l’homme, âgé de plus de 80 ans, a été adjoint au maire de la Ville de Dakar, Haut Conseiller des collectivités territoriales. Il est aussi vice-président du Comité consultatif des sages de la Ville de Dakar. Dans le secteur privé, il a participé à la mise en place d’une entreprise qui emploie plus de 4 500 Sénégalais.

