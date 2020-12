Élève de 17 ans abusée: les deux professeurs accusés de viol à Rebeuss, le copain transféré au... Les deux professeurs qui ont été accusés de viol par l'élève de 17 ans qui a été abusée au Groupe scolaire de Njira, sont finalement envoyés à Rebeuss.

Rédigé par leral.net le Samedi 26 Décembre 2020 à 07:07 | | 0 commentaire(s)|

S.C, surveillants et S.S, fils du Directeur du Groupe scolaire Njira ont été écroués à Rebeuss pour viol sur M.B.S, 17 ans et élève dans ledit groupe.



A.S, le copain de la fille mineure est lui, envoyé au Camp pénal pour l'avoir enceintée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos