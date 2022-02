Elimination des discriminations à l’égard des femmes: Le Sénégal félicité par le Comité des Nations unies… La ministre de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Droits des enfants, Ndèye Saly Diop Dieng a conduit la délégation sénégalaise au comité des Nations unies pour l’élimination des discriminations à l’égard des femmes. La rencontre tenue en mode virtuel, a été l’occasion pour Ndèye Saly Diop Dieng, de présenter le huitième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention devant le Comité éponyme des Nations unies. "L’As"

Elle est revenue sur les questions liées aux droits de la femme, sur les observations des acteurs, sur la question genre et sur les priorités dans la mise en œuvre de nouvelles recommandations.



Selon Ndèye Saly Diop Dieng, le gouvernement du Sénégal est conscient de l’importance des défis qui l’attendent, d’où son attachement aux idéaux d’une société égalitaire, qu’il considère comme le meilleur garant d’un État de droit, d’une démocratie forte et durable et de la paix.



Toutefois, selon dakaractu, lors de cette 81e session, la ministre Ndèye Saly Diop Dieng a tenu à rassurer que le Sénégal a conscience de l’importance de cet examen. Elle promet que le gouvernement ne ménagera aucun effort à poursuivre la coopération avec le Comité, en vue d’un suivi plus efficace de la mise en œuvre de ses recommandations et observations.



