Eliminatoire Can 2021; Tous les Matchs La deuxième journée de qualification à la Can Cameroun 2021 démarre aujourd’hui Dimanche 17 novembre et se poursuit jusqu'à mardi prochain. voici le programme complet

Rédigé par leral.net le Dimanche 17 Novembre 2019 à 14:34 | | 0 commentaire(s)|

Groupe A : Mali, Guinée, Namibie, Tchad

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Guinée – Namibie

Dimanche 17 novembre : Tchad – Mali

Groupe B : Burkina Faso, Ouganda, Malawi, Soudan du Sud

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Ouganda – Malawi

Dimanche 17 novembre : Soudan du Sud – Burkina Faso

Groupe C : Ghana, Afrique du Sud, Soudan, Sao Tomé-et-Principe

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Afrique du Sud – Soudan

Lundi 18 novembre : Sao Tomé-et-Principe – Ghana

Groupe D : RD Congo, Gabon, Angola, Gambie

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Gabon – Angola

Lundi 18 novembre : Gambie – RD Congo

Groupe E : Maroc, Mauritanie, Centrafrique, Burundi

Journée 2 :

Mardi 19 novembre : Mauritanie – Centrafrique

Mardi 19 novembre : Burundi – Maroc

Groupe F : Cameroun (Q), Cap-Vert, Mozambique, Rwanda

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Rwanda – Cameroun

Lundi 18 novembre : Cap-Vert – Mozambique

Groupe G : Egypte, Kenya, Togo, Comores

Journée 2 :

Lundi 18 novembre : Kenya – Togo

Lundi 18 novembre : Comores – Egypte

Groupe H : Algérie, Zambie, Zimbabwe, Botswana

Journée 2 :

Lundi 18 novembre : Botswana – Algérie

Mardi 19 novembre : Zambie – Zimbabwe

Groupe I : Sénégal, Congo, Guinée-Bissau, ESwatini

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Eswatini – Sénégal

Dimanche 17 novembre : Congo – Guinée-Bissau

Groupe J : Tunisie, Libye, Tanzanie, Guinée équatoriale

Journée 2 :

Mardi 19 novembre : Libye – Tanzanie

Mardi 19 novembre : Guinée équatoriale – Tunisie

Groupe K : Côte d’Ivoire, Niger, Madagascar, Ethiopie

Journée 2 :

Mardi 19 novembre : Niger – Madagascar

Mardi 19 novembre : Ethiopie – Côte d’Ivoire

Groupe L : Nigeria, Bénin, Sierra Leone, Lesotho

Journée 2 :

Dimanche 17 novembre : Bénin – Sierra Leone

Dimanche 17 novembre : Lesotho – Nigeria





