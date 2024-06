Eliminatoire de Coupe du monde : Le Sénégal bat la Mauritanie 1 but à O Le suspense a été long avec une prolongation de 8 minutes, mais au finish c’est le Sénégal qui a battu la Mauritanie chez elle.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Juin 2024 à 20:29 | | 0 commentaire(s)|

Avec un Sénégal sans Sadio Mané, et après son match nul pas rassurant à domicile, le match était très attendu face à des maraboutines tout aussi déterminés à gagner le match chez eux.



Mais heureusement les Lions ont réussi à marquer l’unique but de la partie grâce à Habib Daillo. C’était en première mi-temps.



