Eliminatoires CAN 2019: le Sénégal bat Madagascar pour son dernier match

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Mars 2019 à 23:30 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe du Sénégal a bouclé des éliminatoires quasi-parfaites en qualifications pour la Coupe d’Afrique des nations 2019, ce 23 mars à Thiès, en battant Madagascar 2-0 grâce à un doublé de l’attaquant Mbaye Niang (27e, 56e). Les Sénégalais, premiers du groupe A, et les Malgaches, deuxièmes, étaient déjà assurés de disputer la CAN 2019.

