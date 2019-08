Éliminatoires CHAN 2020: Le Sénégal se rachète et bat le Liberia

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Août 2019 à 23:43 | | 0 commentaire(s)|

L’équipe nationale locale du Sénégal a battu celle du Libéria, 3-0, samedi à Dakar, dans le cadre des matchs éliminatoires du prochain Championnat d’Afrique des nations (CHAN), prévu en 2020 en Ethiopie.



La rencontre s’est déroulée au stade Léopold Sédar Senghor. Au match aller à Monrovia, l’équipe du Sénégal s’était inclinée, (1-0).



Avec cette victoire, le Sénégal se qualifie pour le prochain et dernier tour de ces éliminatoires et affrontera la Guinée.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos