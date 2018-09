Éliminatoires Can 2019 : Le Sénégal concède le nul au Madagascar (2-2)

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Septembre 2018 à 07:17 | | 0 commentaire(s)|

Les Lions de la Téranga, qui se déplaçaient à Antananarivo pour défier les Malgaches ce matin, n’ont pu faire mieux qu’un match nul 2-2.



Après un début de match poussif, les Sénégalais ont ouvert le score grâce à une superbe reprise de volée spontanée de Moussa Konaté à la 28e minute. Mais tout juste avant la pause, le Madagascar égalise par l’intermédiaire de Voavy, qui reprend une balle repoussée par Alfred Gomis.



Mais en seconde période, la physionomie du match change complètement. Les Sénégalais se montrent plus entreprenants et dominent totalement les débats. A la 63eme minute, Diao Baldé, après un excellent travail coté gauche, croise sa frappe et permet au Sénégal de reprendre l’avantage.



Un avantage de courte durée, car 4 minutes plus tard, Carolus profite d’une erreur de Alfred Gomis qui passe au travers d’un centre, pour remiser le ballon. Ce dernier ricoche sur le pied de Cheikhou Kouyaté, qui marque contre son camp et remet les pendules à l’heure entre les deux sélections.



Le Sénégal garde la première place de groupe A avec le même nombre de points (4 points) que son adversaire, mais le devance grâce à la différence de but (+3 contre +2).





senenews



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook