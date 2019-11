Eliminatoires Can Cameroun 2021: Tous les résultats La première journée des éliminatoires de la Can 2021 a débuté hier. Pour les 11 matchs, 24 buts ont été inscrits. La deuxième partie des matchs de qualification se tiendra entre aujourd'hui 14 novembre et le samedi 16 novembre.

Cette première partie de la première journée a été riche en but car les filets ont tremblé à 24 reprises sur 11 matchx, soit une moyenne de 2,12 buts par match.



Centrafrique-2-0- Burundi

Malawi-1-0 Soudan du Sud

Cameroun-0-0 Cap Vert

Guinée Bissau 3-0 Eswatini

Namibie 2-1 Bénin

Sierra Léone 1-1 Lesotho

Angola 1-3 Gambie

Burkina Faso 0-0 Ouganda

Soudan 4-0 São Tomé et Principe



La première journée se poursuit aujourd'hui 14 novembre, demain et le samedi 6 novembre. À l'issue de ces éliminatoires, les deux premiers de chaque poule seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2021 au Cameroun.



