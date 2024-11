Éliminatoires de la CAN 2025 : Le Sénégal, premier de sa poule, avec 10 buts marqués,16 points et un seul but un encaissé Le Sénégal a battu, 2-0, le Burundi, en match comptant pour la sixième et dernière journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations de football 2025 au Maroc, mardi, au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio. Premier du groupe L, le Sénégal a brillé aux éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football 2025, en récoltant 16 points, pour 10 buts marqués et un seul encaissé, en somme, une participation aussi fructueuse que les quatre dernières campagnes qualificatives de la compétition africaine.

Depuis les éliminatoires de la CAN 2017, le Sénégal prend régulièrement la première place de son groupe. En 2019, 2021 et 2023, les "Lions" ont dominé leur groupe.



Pour les éliminatoires de la CAN 2025, les Sénégalais n’ont pas dérogé à la règle. Ils sont premiers du groupe L, avec 16 points, 10 buts marqués et un seul but concédé. Ils ont devancé le Burkina Faso (10 points), le Burundi (4 points) et le Malawi (4 points).



Les Lions du Sénégal avaient bouclé les qualifications de la CAN 2017, en gagnant tous les six matchs. Ils avaient obtenu 18 points, avec 13 buts marqués et deux buts encaissés, devant le Burundi (7 points), la Namibie (6 points) et le Niger (4 points).



Aux éliminatoires de 2019, le Sénégal était premier du groupe A avec 16 points, 12 buts marqués et 2 buts concédés. Il avait dominé Madagascar (10 points), la Guinée Équatoriale (6 points) et le Soudan (3 points).



Aux éliminatoires de 2021, le Sénégal est encore premier du groupe I, avec 14 points, 10 buts marqués et deux encaissés, devant la Guinée-Bissau (9 points), le Congo (8 points) et l’Eswatini (2 points).



Les Lions du Sénégal avaient obtenu aussi la première place du groupe L des éliminatoires de la CAN 2023, avec 14 points, 12 buts marqués et quatre pris, devant le Mozambique (10 points), le Bénin (5 points) et le Rwanda (3 points).



