Eliminé avec les U23 : Joseph Koto viré ?

Rédigé par leral.net le Jeudi 28 Mars 2019 à 09:50

Entre Koto et la Fédération sénégalaise de football, on peut dire, sans risque de se tromper, que c’est la fin d’un compagnonnage après l’élimination de l’équipe Olympique des qualifications à la Can U23 Egypte 2019.



En effet après la défaite concédée à Conakry, le 20 mars dernier, pour le compte de la première manche du deuxième tour des préliminaires de la CanU23 Egypte 2019, les prémices d’une élimination du Sénégal étaient palpables. Celle-ci sera confirmée quatre jours plus tard à Thiès, où le Syli a tenu en échec les Olympiques Sénégalais (0-0), occasionnant ainsi l’élimination historique du Sénégal dans cette compétition qui en est à sa troisième édition.



Youssoufa Dabo est pressenti pour assurer l'intérim de Joseph Koto en plus de ses fonctions d'entraîneur des U20, avant la décision finale de la DTN. Certes, aucun contrat officiel ne lie les parties, mais Joseph Koto et la Direction technique nationale ont signé un pacte qui voudrait qu’il soit rémunéré en fonction des stages et autres compétitions auxquelles il prendrait part.









