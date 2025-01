Eliminé de la Coupe CAF : Le Jaraaf se console avec plus de 250 millions de francs CFA pour sa participation Le Jaraaf de la Médina, bien que récemment éliminé de la Coupe de la Confédération CAF par l’USM Alger (2-0) lors de la dernière journée de la phase de groupes, repart avec une récompense financière conséquente. Selon le site RTS.sn, le club sénégalais empoche 400 000 dollars, soit plus de 250 millions de francs CFA, pour sa participation à cette prestigieuse compétition continentale et pour avoir atteint la phase de groupes.

Cette manne financière représente une consolation importante pour le club dirigé par Cheikh Ahmed Tidiane Seck, qui espérait cependant atteindre les quarts de finale, une performance qui aurait porté les gains à environ 350 millions de francs CFA.



Malgré cette élimination, ce montant permettra au Jaraaf de mieux préparer la prochaine saison avec des moyens renforcés.



Selon nos confrères, ces 250 millions de francs CFA pourraient être investis dans l’amélioration des infrastructures, le renforcement de l’effectif, ainsi que dans la mise en œuvre d’une stratégie compétitive ambitieuse. L’objectif reste clair : consolider la position du Jaraaf sur la scène nationale et continentale.



Cette performance financière, bien que teintée de déception sportive, souligne une fois de plus l’importance des compétitions africaines comme levier de développement pour les clubs sénégalais.



