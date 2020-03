Elinkine: Le corps d’un pêcheur retrouvé suspendu à un arbre Le corps sans vie d’un pêcheur a été retrouvé hier, aux environs de 19 heures, suspendu à arbre dans le village touristique d’Elinkine, situé dans le département d’Oussouye, région de Ziguinchor. Gorgui Diatta puisque c’est de lui qu’il s’agit, âgé environs d’une trentaine d’années, a été retrouvé mort, accroché sur un arbre. Le drame a eu lieu derrière le collège d’enseignement moyen dudit village, non loin de la concession familiale. Marié, Gorgui Diatta était père de quatre enfants. Suicide ou meurtre ? La question plus que jamais agitée dans le village d’Elinkine, brûle les lèvres des populations. La gendarmerie alertée, s’est aussitôt rendue sur le lieu du drame. Elle a ouvert une enquête. Le corps sans vie du défunt pêcheur a été déposé à la morgue de l’hôpital d’Oussouye.





