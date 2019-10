Elizabeth II : Ce détail qui inquiète sur la santé de la reine

Elle a beau être reine d’Angleterre, Elizabeth II est devenue au fil des années celle du cœur de tous les Britanniques. Chacune de ses apparitions est scrutée à la louche et attendrit les fans de la couronne britannique. Oui mais voilà : à 93 ans, il semblerait que la Souveraine commence à sentir le poids des années sur son dos. Il faut dire qu’entre les multiples visites officielles, les querelles bien présentes entre William et Harry et les attaques constantes que subit Meghan Markle, ces derniers mois n’ont pas été de tout repos pour elle. Une fatigue que nombreux ont pu détecter ce lundi 14 octobre lors de l’ouverture du Parlement britannique.



La reine Elizabeth affaiblie



Si la reine Elizabeth II n’a pas baillé aux corneilles lors de la séance, elle a en revanche refusé de porter la couronne impériale d’apparat héritée de son père, George VI. Un détail que les Britanniques ont souligné sur les réseaux sociaux. À la place, la grand-mère de William et Harry avait opté pour un diadème.



Selon les médias d’outre-Manche, notamment la BBC, il ne s’agissait pas d’un caprice de Sa Majesté mais d’une question de confort. À elle seule, la couronne impériale ne pèse pas moins d’un kilo avec ses diamants, ses saphirs, ses émeraudes et ses perles. Un poids qui deviendrait trop important à supporter à la longue pour les épaules de la reine, âgée de 93 ans. Que tout le monde se rassure, The Queen ne fait que se préserver !