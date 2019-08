Elizabeth II : cette couleur qu'elle a toujours refusé de porter

Rose fuchsia, vert pomme, bleu électrique, jaune poussin... Aucune couleur ne fait peur à Elizabeth II, qui les arbore de la tête aux pieds, hiver comme été, avec un sourire et une classe qu'on ne risque pas de lui piquer. Il y en a pourtant une qu'elle n'est pas près de porter. Ce n'est pas le noir, qu'elle réserve pour les jours de deuil, mais le beige. Une couleur très à la mode, et c'est précisément la raison pour laquelle elle est bannie de la garde-robe royale. "Personne ne me reconnaîtrait !", a justifié la monarque, selon le chroniqueur royal Robert Hardman cité dans Express.



Le choix de tenues de la reine est évidemment bien étudié selon le programme de sa journée. Par exemple en Australie, elle a porté du doré, qui est l'une des couleurs nationales. En revanche, "elle ne mettra pas du vert camouflage lors d'un évènement qui se tiendrait sur une pelouse, comme dans un hippodrome, ou une fête dans un jardin. Elle choisira volontiers du vert pour se démarquer lors d'une autre apparition", a expliqué un autre expert de la couronne, Sali Hughes. En effet, si Elizabeth II met autant de couleurs vives, c'est pour qu'on la remarque bien parmi la foule. Il faut dire qu'elle mesure moins d'1m60 - si peu pour une si grande dame.