Elle a écrit "je pars" pour dire "je vous emm...": Djary Sow assume toute son insolence Djary Sow qui a avait tenu en haleine tout un pays, après sa "disparition", désertant son université, en France. Soutenue, cajolée, à la limite, couvée par toutes les couches, elle est revenue au devant de la scène avec une nouvelle publication.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Novembre 2021 à 05:32 | | 4 commentaire(s)|

Le nouvel ouvrage "je pars", sitôt arrivé, sitôt fait polémique. En effet, la jeune fille, dans une vidéo, explique les tenants et aboutissants de ce nouveau roman, explique Les Echos.



A l'en croire, la jeune fille bombarde: "le livre au complet est une façon de dire: je vous emm...". Non contente de s'arrêter là, elle contre attaque: "j'ai voulu provoquer de la répulsion, de l'incompréhension, du dégoût", s-est-elle justifiée.



Si certains internautes lui ont apporté un soutien, d'autres n'ont pas compris le sens de cette sortie, la comparant à de l'insolence. Ni plus ni moins.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos