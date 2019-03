Elle accouche de jumeaux moins d'un mois après avoir accouché d'un petit garçon

La femme ne savait pas qu'elle avait deux utérus et encore moins qu'elle attendait deux bébés supplémentaires.



Une Bangladaise ayant deux utérus vient de donner naissance à des jumeaux moins d'un mois après avoir accueilli son premier enfant. Afri Sultana a accouché d'un petit garçon fin février et a pu sortir de l'hôpital avec son bébé rapidement.



Vingt-six jours plus tard, elle a été transportée à l'hôpital suite à de fortes douleurs abdominales. Les médecins lui ont fait passer une échographie et lui ont annoncé qu'elle était enceinte de jumeaux et qu'elle était sur le point d'accoucher. Les enfants sont nés par césarienne.



La gynécologue Sheila Poddar qui s'est occupée d'elle a confié à la BBC: "Elle ne savait pas qu'elle attendait deux autres bébés. Elle a eu un petit garçon et une petite fille. Tout le monde se porte bien."



Afri Sultana, très pauvre, n'a pas passé d'échographie lors de sa première grossesse. Personne n'aurait pu savoir que le mère avait deux utérus. L'utérus didelphys ou le fait d'avoir deux utérus est une anomalie congénitale rare, qui peuvent entraîner des complications chez les femmes et notamment l'infertilité, les fausses couches, les naissances prématurées...



Souvent, la condition n'a pas de symptômes. Elle est détectée lors d'un examen de routine gynécologique. Si le patient ne ressent pas de douleur, un traitement n'est pas obligatoire. C'est extrêmement rare: on parle d'un cas sur un million.Les enfants ont probablement été conçus au même moment. La maman est inquiète mais est heureuse d'être bien entourée: "Je ferai de mon mieux pour les rendre heureux."

