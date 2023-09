Elle accouche le jour du Magal et jette son bébé

Alors que les fidèles convergeaient vers Touba pour célébrer le Magal, une femme avait peaufiné un sordide plan pour se débarrasser de son nouveau-né.



Au terme de sa grossesse, elle a accouché hier lors du Magal de Touba avant d’abandonner son nouveau-né dans une maison. Mais plus de peur que de mal ! Le nourrisson a été retrouvé dans la nuit du Magal. Il était sain et sauf.



La Police a ouvert une enquête pour mettre la main sur la mise en cause, précise-t-on dans Rewmi.

