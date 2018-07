Elle accuse sa tante de vouloir la sacrifier pour devenir riche

Thérèse C. Fall et sa nièce Khadija Ba se regardent désormais en chiens de faïence. La dame Ba a accusé sa tante de vouloir la sacrifier pour être riche. En effet, tout vient du marabout Abdou Bassirou Dramé.



Ce dernier a appelé au téléphone Khadija Ba, en l’informant que sa tante avait l’intention de mettre fin à ses jours pour devenir riche comme Crésus. Pour en avoir le cœur net, elle a demandé au charlatan d’enregistrer ses discussions avec sa tante. Quelques jours plus tard, le marabout lui a envoyé un enregistrement. En écoutant l’audio, Khadija Ba a entendu sa tante dire : « laissons de côté ce que je t’avais dit la dernière fois et parlons du cas K. M. ». Et le marabout lui a rétorqué : «Je ne peux pas réaliser les deux en même temps».



Ne cherchant pas à comprendre midi à 14 heures, elle a envoyé la conversation au mari de sa tante, à sa mère et à son oncle via whatshapp. Devant la barre, la prévenue Khadija Ba indique qu’elle n’avait aucune intention de faire du mal à sa tante. Selon le parquet, le marabout a nié avoir dit à la prévenue que sa tante avait l’intention de la sacrifier.



Mais le charlatan affirme que sa tante a émis le souhait d’être riche, et il lui a fait savoir qu’elle sera obligée de faire un sacrifice humain. Le parquet a requis 6 mois, dont deux mois ferme. La défense, a plaidé une application bienveillante de la loi.