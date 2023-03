Elle allaite un bébé de quelques mois et tient des classes d’examen : Le lycée de Pambal exige la libération de Binetou Sambou La politique commence à perturber l’école. Des menaces pèsent sur le second semestre. Les professeurs du Lycée Amar Tine de Pambal (département de Tivaouane) sont très remontés contre les autorités qu’ils accusent d’avoir arrêté leur collègue Binetou Sambou.

D’après « L’As », dans une lettre adressée à l’inspecteur d’académie de Thiès, le corps professoral déplore vigoureusement cette arrestation qu’elle qualifie d’abusive. A les en croire, Binetou Sambou a été cueillie chez elle la nuit du 15 mars dernier par la police, suite à une marche autorisée à Tivaouane.



Ils soulignent en outre qu’elle allaite un bébé de seulement quelques mois et tient des classes d’examen. Par conséquent, les professeurs de ce lycée exigent sa libération immédiate



