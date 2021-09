Elle avait appris que son petit ami a gagné 63 millions : Yaye Fall lui dérobe plus de 3 millions Fcfa Maguette Dieng alias Yaye Fall et Thierno Keita ont été attraits hier au tribunal grande instance de Dakar pour vol en réunion. La dame avait dérobé plus de 3 millions à son petit ami en complicité avec son co-prévenu. Ils ont été jugés et été condamnés à 6 mois avec sursis.

Maguette Dieng alias Yaye Fall a appris à ses dépens qu’il ne sert à rien de subtiliser les biens d’autrui. De connivence avec Thierno Keita, elle a volé plus de 3 millions à son petit ami Ndiaga Thiaw. Arrêtés, Yaye Fall et Thierno Keita ont été placés sous mandat de dépôt le 13 septembre 2021 pour vol en réunion.



Face au juge des flagrants délits de Dakar, les prévenus se sont renvoyés la balle en soutenant qu’ils ne sont que des complices.



Première à être interrogée, Maguette Dieng alias Yaye Fall précise d’emblée que la partie civile est son petit ami. Ils sont ensemble depuis un an. A l’en croire, le vol a été commis par Thierno Keita qui lui a demandé de garder le butin.



«L’argent se trouvait dans la voiture de Ndiaga Thiaw. Nous sommes allés en boîte de nuit et Ndiaga a dépensé 800.000 Fcfa en offrant la moitié avant de jouer le reste au casino. Ayant appris que Ndiaga est tombé sur un coup qui lui a permis de gagner 63 millions Fcfa, j’ai ourdi un plan avec Thierno Keita qui a volé l’argent et me l’a remis», raconte la jeune dame qui s’est confondue en excuses.



Soutenant que sa mère n’est même pas au courant des faits, elle a promis de ne plus verser dans des affaires de vol.



A son tour, Thierno Keita a indiqué qu’il est le complice et non l’instigateur du vol. «Le jour des faits, Ndiaga Thiaw m’avait dit qu’il allait envoyer de l’argent. C’est elle qui a volé l’argent et non moi», a-t-il indiqué.



Le parquet a requis l’application de la loi au moment où la défense a plaidé une application extrêmement bienveillante de la loi. Selon la robe noire, les montants ont été remboursés. Ainsi, les prévenus ont été condamnés à 6 mois avec sursis et les intérêts civils du plaignant ont été réservés.

L’As



