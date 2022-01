Elle dérobe des bijoux en or au marché Tilene : N. Guèye prétend être maraboutée par son ex-coépouse Tous les moyens sont bons pour se tirer d’affaire afin d’éviter le glaive de la justice. Arrêtée en flagrant délit de vol de bijoux en or au marché Tilène, N. Guèye a reconnu ses multiples larcins dans la boutique de Hamadi Dia, mais elle explique ses agissements par un mauvais sort que lui aurait jeté son ex coépouse. Malgré ses justifications, elle sera déférée au parquet.

Rédigé par leral.net le Dimanche 30 Janvier 2022 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Pendant la dernière fête de tabaski, le bijoutier Hamady Dia a été victime de vol. Son bourreau avait emporté une chaîne et un pendentif en or de 13 grammes d’une valeur de 416 000 Fcfa. Mais comme l’appétit vient en mangeant, la voleuse a encore frappé le 18 janvier 2022.



Ce jour-là, vers 13 heures, Hamady Dia se trouvait à son lieu de travail au marché de Tilène, lorsque la dame N. Guèye s’est présentée sous prétexte d’acheter des bijoux en or. Ainsi, elle a demandé des modèles qui n’étaient pas exposés sur la vitrine. Ce n’était pas gratuit.



Car au moment où le bijoutier cherchait à satisfaire sa requête, N. Guèye a dérobé des bijoux. A la suite de cela, elle a profité d’un moment d’inattention du bijoutier pour renoncer à l’achat. C’est après le départ de la dame que M. Dia s’est rendu compte de la disparition de ses bijoux.



Ainsi, il s’est lancé à sa recherche avant de l’interpeller au bout de quelques minutes. Il a trouvé par devers elle deux boucles d’oreilles et un pendentif en or qu’elle avait dissimulés dans son pagne. N. Guèye est appréhendée et conduite au commissariat de la Médina.



Interrogée au poste, le mis en cause a reconnu sans ambages les faits qui lui sont reprochés. Elle a aussi révélé avoir volé dans le passé des bijoux d’une valeur de 416000 Fcfa appartenant à Hamady Dia. Elle ajoute qu’elle ne peut s’empêcher de dérober tout ce qu’elle voit. Seulement, elle prétend être victime d’un mauvais sort que lui aurait jeté son ex coépouse. N’empêche, elle sera déférée au parquet

L’As





Par Fara Michel Dièye Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook