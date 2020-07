Elle gruge son mari de 70 millions FCfa et épouse son... Incroyable mais vrai ! Une dame parvient à soutirer une grosse somme d'argent à son époux, qui est un émigré, avant de convoler en justes noces avec son petit ami.

Rédigé par leral.net le Vendredi 10 Juillet 2020 à 06:49 | | 0 commentaire(s)|

Qui disait qui est le plus cruel entre l'homme et la femme ? Eh bien, un exemple qui vient de se passer sous nos cieux, y répond tout au moins en partie.



Une dame, Néné Galleh, selon "L'Observateur", est parvenue à gruger son mari émigré de la rondelette somme de soixante dix (70) millions de francs CFA. Jusque là, c'est classique chez nos bonnes dames, mais visez la suite.



En effet, Néné Galleh qui n'était pas un modèle de fidélité, a pris cet argent pour convoler en justes noces avec son amant qui ne demandait pas mieux.

Et c'est devant la barre que l'affaire s'est soldée, quand le mari infortuné s'est aperçu de la trahison et de la supercherie.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos