Elle organise une fête prénatale avec ses deux petits amis qui ne savent pas qui est le véritable père

Une femme enceinte est devenue une sensation en ligne après que les détails de sa relation polyamoureuse ont été partagés sur les médias sociaux.



La future maman a récemment organisé une fête prénatale et ses deux petits amis sont venus la soutenir. L’un d’eux, Jeff, a partagé une photo de ce moment inoubliable.



Selon ce dernier, leur petite amie attend un enfant, mais ils n’ont aucune idée de qui est le véritable père. Il a précisé qu’il ne s’inquiète pas de la paternité de l’enfant car il considère qu’ils forment une équipe.



« @realystTe moi et à la fête prénatale de notre petite amie hier… aucun de nous ne sait qui est le vrai père, mais nous sommes une équipe. Plus de bénédictions ! », a-t-il écrit.

Afrikmag