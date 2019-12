Elle pardonne à son mari d'avoir couché avec sa fille et renie cette dernière

Lundi 9 Décembre 2019

"j'ai pardonné à mon conjoint pour avoir enceinté ma fille mais j'ai renié ma fille,

C'est ma fille qui a cherché mon mari, c'est un homme, il ne peut pas résister à la tentation.



Je l'ai chassée de ma maison, je suis avec mon mari, il m'aime encore plus, on couche ensemble et tout va bien...



Je ne vais pas laisser mon mari pour ma fille. Il va me marier légalement pour se faire pardonner, il m'a fait des cadeaux"





