Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Elle se filme en train de se déshabiller… mais quelque seconde plus tard, elle dévoile la terrible vérité ! Rédigé par leral.net le Samedi 27 Juin 2020 à 14:29 | | 0 commentaire(s)| Aujourd’hui, pour faire passer des messages, il faut être de plus en plus inventif. Une jeune femme a décidé de se mettre en scène alors qu’elle se déshabille dans sa salle de bain, dans le but de faire passer un message fort, comme vous pouvez le voir dans la vidéo ci-dessous. Il n’y a pas à dire, elle a de l’audace.





Une jeune femme se filme alors qu’elle se déshabille ! Sur les réseaux sociaux, les femmes sont souvent critiquées quand elles sont dénudées. Enfin, critiquées, mais aussi matées par de nombreuses personnes… Une jeune femme a décidé de se déshabiller devant sa caméra, alors que les internautes attendent patiemment que chaque vêtement tombe au sol, et laisse découvrir la nudité de la femme. Mais avant de la voir se déshabiller… La jeune femme a un message fort à faire passer, et compte y arriver par ce moyen. Elle a trouvé la bonne technique : capter l’attention avant de s’exprimer !



Se déshabiller pour capter l’attention sur un sujet important ! Dans sa salle de bain, la jeune femme se déshabille lentement alors que le robinet de la douche coule en continue. Elle se regarde dans le miroir et s’admire. Les internautes, impatients de voir la suite, suivent les actions de la jeune femme, qui se tourne vers la caméra. Finalement, la vidéo a été créée afin de faire passer un message fort concernant la préciosité de l’eau. La jeune femme livre alors un court discours sur l’importance de ne pas gaspiller l’eau. Alors, cher tous qui lisez, au lieu d’attendre que la petite culotte tombe au sol, vous feriez mieux de penser à préserver l’eau de notre belle planète !

letribunaldunet.fr





Accueil Envoyer à un ami Partager