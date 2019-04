Elle soutire plus de 13 millions à son amie en lui promettant un visa pour les USA

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Avril 2019 à 09:11 | | 0 commentaire(s)|

Dieynaba Sarr a comparu hier, devant le tribunal des flagrants délits de Dakar pour des faits d’abus de confiance et escroquerie. Elle aurait soustrait une somme de 13 millions de nos francs à Mbène Ndiaye, en lui promettant un visa pour les USA.



La prévenue s’est défendue en soutenant que l’argent lui appartient, car elle lui avait donné des greffages.



Le maitre des poursuites s’en est rapporté à la sagesse du tribunal, qui a mis l’affaire en délibéré jusqu’au 18 avril.















L’Observateur

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos