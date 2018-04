Elton : « Je n’ai plus aucune relation sérieuse avec Balla Gaye 2 …J’ai été trahi par des proches »

Le lutteur de Guédiawaye Elton fait de graves révélations, informe le quotidien Sunu Lamb. Il estime être trahi par des proches. Le Budozer, très meurtri par ce qu’il a vécu lors de son dernier combat, crache ses vérités.



Elton pense avoir été combattu mystiquement par des proches. « Mon adversaire ne pouvait rien contre moi sur ce plan. Mais des proches m’ont joué de sales tours. C’est ça qui me fait mal. Reug Reug savait qu’il avait un sérieux client. J’ai eu d’autres adversaires que Reug Reug. Ces derniers sont très proches de moi. S’il vous plait, ne me faites pas parler. J’ai le cœur meurtri. Je suis un sportif. En tant que tel, j’accepte les résultats d’un combat. Mais une défaite doit être logique. C’est regrettable de perdre injustement. Le milieu de la lutte est un milieu malsain », regrette-t-il.



Elton battu par Reug Reug accuse des proches et précise qu’ « il ne s’agit pas de proche biologique ». Il poursuit : « Je n’ai plus aucune relation sérieuse avec Balla Gaye 2. On ne s’appelle plus. Voilà ! J’ignore les raisons. Peut-être que c’est lui qui a occasionné cette situation délétère. Ne me faites pas parler ».

