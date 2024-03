Elu 5e président de la République du Sénégal: Qui est Bassirou Diomaye Diakhar Faye ?

Il est décrit comme l'architecte du projet Pastef. Son choix qui a surpris beaucoup d'analystes et d'observateurs de la scène politique, est pourtant évident et logique, selon Ousmane Sonko lui-même. " Mon choix sur Diomaye n’est pas un choix de cœur mais de raison. Je l’ai choisi parce qu’il remplit les critères que j’ai définis. Il est compétent et a fait la plus prestigieuse école du Sénégal. Après presque 20 ans aux Impôts et Domaines où il a abattu un travail exceptionnel, personne ne peut dire qu’il n’est pas intègre. Je dirais même qu’il est plus intègre que moi. Je place le projet entre ses mains ", a déclaré Ousmane Sonko à son sujet.



Né en le 25 mars 1980 à Ndiaganiao dans le département de Mbour (Ouest), Bassirou Diomaye Diakhar Faye est issu d’une famille modeste.



Après son baccalauréat obtenu en 2000, au Lycée Demba Diop de Mbour, Bassirou Diomaye Faye s’inscrit à la faculté de droit de l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), où il décrochera une maîtrise de droit.



En 2004, trois mois après avoir obtenu sa maîtrise, Bassirou Diomaye Faye est admis à l’École nationale d’administration (ENA). Il en sort diplômé trois années plus tard, en 2007 et rejoint la Direction générale des Impôts et Domaines.



Il y fera connaissance d'Ousmane Sonko, qui l’a devancé de quelques années dans ce prestigieux corps de l’administration sénégalaise.



La relation entre Ousmane Sonko et Diomaye Faye est quasi fusionnelle, ils sont deux frères inséparables.



Moustapha Sarré est chargé de la formation au sein de l'ex-Pastef. Il connaît les deux hommes : " ils sont deux faces d'une même pièce, avec deux styles différents. Le charisme d'Ousmane est inégalable mais le charme et la perspicacité de Diomaye font sensation ", décrit-il.



« Bassirou, c’est moi », a dit Ousmane Sonko, au sujet de son lieutenant et désormais son remplaçant à la présidentielle du 24 mars.



Dans l'entourage du leader de l'ex Pastef, ce choix de faire de Bassirou Diomaye Faye, le remplaçant du PROS (Président Ousmane Sonko), est tout sauf une surprise, tant les deux hommes ont plusieurs points en commun.

« On peut dire que Diomaye est l'autre Ousmane Sonko, sa copie presque parfaite, ils ont la même vision, ils pensent de la même façon et surtout, ils se vouent un respect et une confiance à toute épreuve », nous confie un membre du staff de campagne.



L’inspecteur des Impôts ne se voyait pourtant pas faire de la politique, avant de militer au Pastef, dont il a co-écrit les textes et dont il va défendre désormais le projet politique devant les Sénégalais.



«I l ne me traversait pas l’esprit de faire de la politique, car quand vous avez un parent qui fait de la politique, de prime abord, vous avez horreur de la politique, parce que vous voyez le manque de temps. Vous voyez la pénibilité de l’engagement, vous voyez les absences répétées du pater », disait Bassirou Diomaye Faye, dans un entretien avec des médias locaux, au termr de la présidentielle 2019.







Bonne chance «Jaaxar, oxaa, jaxidkeerna»