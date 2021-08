Embarcation récupérée au large de la Mauritanie: 47 migrants portés disparus et probablement morts en mer, 7 rescapés Quarante-sept migrants africains sont portés disparus et probablement morts en mer, alors qu’ils tentaient de gagner l’Europe à bord d’une embarcation, finalement récupérée lundi au large de la Mauritanie, avec sept rescapés, a indiqué un responsable de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), Nicolas Hochart.

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Août 2021 à 16:28 | | 0 commentaire(s)|

L’embarcation a connu une avarie de moteur et dérivé pendant près de deux semaines, avant d’être repérée lundi.



L’embarcation était partie « selon toute vraisemblance » de la région de Laâyoune (Sahara occidental), le 3 août 2021, à destination des îles Canaries (Espagne). Mais a connu une avarie de moteur et dérivé pendant près de deux semaines avant d’être repérée, lundi, par les garde-côtes mauritaniens, au large de Nouadhibou, a précisé ce responsable de l’OIM.



Cinquante-quatre personnes, dont deux enfants de moins de trois ans et une adolescente, aujourd’hui, tous trois disparus, se trouvaient à bord au départ, a-t-il dit en citant les témoignages recueillis par l’OIM auprès des rescapés.



Il s’agissait d’Africains de l’Ouest, a-t-il ajouté sans plus de précisions. « Le voyage, si tout se passe bien, ça prend quelques jours au maximum (…). A partir du moment où le moteur a flanché, ils se sont retrouvés sans réserve d’eau et de nourriture », a-t-il souligné.











Emedia

