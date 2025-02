Emeutes 2021-2024 : « Le professionnalisme des Fds a sauvé le Sénégal du chaos « , selon l’ancien Commandant du GMI de Dakar Rédigé par leral.net le Dimanche 2 Février 2025 à 14:29 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Dakar/ Cheikh Saadbou Diarra Si les nouvelles autorités semblent plus enclines à dédommager les victimes des violences entre 2021 et 2024 en leur octroyant des enveloppes allant de 10 millions de francs à 500.000 francs, le débat sur l’implication des forces de défense et sécurité sur la répression aveugle refait surface. Et c’est.l’un de ceux les plus decriés durant cette période sombre qui sort du silence pour faire des révélations inédites. Selon l’ancien Commandant du Groupe Opérationnel du GMI de Dakar, le Commissaire Masserigne FAYE dans une interview émouvante à l’émission FDS sur RFM, qui revient sur les violentes émeutes de 2021 et 2023 à Dakar. Il met en lumière le rôle crucial des forces de défense et de sécurité dans la préservation de la stabilité du Sénégal. Les révélations de Masserigne FAYE, ancien commandant du groupe opérationnel de Dakar (GOD) du GMI, sur les émeutes de 2021 et 2023 au Sénégal, offrent un aperçu troublant des événements. Lors d’une interview diffusée sur RFM dans l’émission FDS animée par Mohamed Joe DIOP, il a partagé son expérience des opérations de maintien de l’ordre à Dakar. » Ceux qui ont incendié l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar avaient également pour cible la Direction de l’Automatisation des Fichiers (DAF) et la Direction des Élections, » a révélé Masserigne FAYE. « Si ces attaques avaient réussi, elles auraient compromis la tenue des élections au Sénégal. » Il a souligné que c’est le professionnalisme des forces de défense et de sécurité qui a évité au Sénégal de sombrer dans le chaos, comme le Mali ou la République Démocratique du Congo. Avec émotion, l’ancien commandant de la BIP, a évoqué la violence des manifestations et le sacrifice consenti par les policiers : « Les manifestations étaient tellement violentes que j’ai dit à mes hommes : ‘Si quelqu’un doit mourir, ce sera moi, pour sauver le pays.' » Masserigne FAYE a déploré le manque de reconnaissance de certains citoyens envers la police et l’ampleur du travail réalisé pour maintenir l’ordre et sauver la nation durant ces périodes de tension. Les larmes aux yeux, il a rendu hommage à l’engagement et au sacrifice des forces de l’ordre, affirmant que « sans leur intervention, le pays aurait basculé dans le chaos. » Si on se fie aux déclarations de Masserigne FAYE, cela démontre l’importance des forces de sécurité dans la préservation de la paix et soulèvent des questions sur la perception et la compréhension du rôle des policiers au Sénégal.



