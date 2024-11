Emigration: Des agents de la SONAGED périssent en mer

Malgré les décès innombrables enregistrés ces derniers mois, les Sénégalais ne désespèrent jamais sur les routes périlleuses « Barça ou Barsak ». Mais quand des agents de l’Etat s’invitent de plus en plus dans cette odyssée de la mort, il y a de quoi convoquer les états généraux de « Barça ou Barsak ».



Pour preuve, Le Témoin révèle la mort d’un agent de la Société nationale de gestion intégrée des déchets (Sonaged ex : Ucg) qui tentait de rallier les côtes espagnoles. Il s’appelle Serigne Wagne, superviseur de la Sonaged au niveau de la commune de Foudiougne, détaille le journal.

Il y a deux ans, près de quatre employés de la Sonaged avaient péri dans la traversée. Ce, après avoir bénéficié d’une tontine dite « Ucg/Mbeuk-mi » pour financer leur voyage.