Emigration clandestine : Le slogan de Coumba Gawlo qui rallie les foules Rester en Afrique, y travailler, et y réussir, c’est le slogan mobilisateur et très fort que la Diva a entonné en chœur avec des milliers de jeunes venus témoigner de leur volonté de rompre avec la migration irrégulière. Durant un forum où le thème a été revisité comme sur scène lors de sa prestation, la chanteuse a fait la leçon aux personnes cibles, avant de réchauffer les cœurs avec un spectacle digne de ce nom.

Les populations de Sedhiou ont pris d’assaut la place de l’Indépendance pour marquer l’événement et sonné le réveil d’une nouvelle conscience, celle de prendre en main son destin. Des milliers de jeunes, les autorités administratives et la crème culturelle régionale se sont mobilisés pour adhérer à la cause de l’artiste. Pour l’hôte de marque de Sedhiou, la personne ressource de l’OIM, Coumba Gawlo, le challenge était de taille dans ses habits de sensibilisatrice et mobilisatrice .



Tantôt prise de passion par les sentiments, le plupart du temps plongé dans son sujet pour mieux appréhender les enjeux, Coumba Gawlo a marqué une étape importante de son périple à Sedhiou. Les autorités administratives s’y étaient préparé, et le rendez-vous a été convaincant, avec une artiste mise à niveau sur le sujet de la migration irrégulière .



La vieille ville qui avait besoin d’un coup de jeune, profitera d’un concert de la Diva pour se requinquer. C’est déjà cap sur la ville de Kolda, Sédhiou qui était déjà bien pris dans l’étau du refus, avait eu sa leçon, avec le challenge d’avoir réussi son événement. Durant le concert qui a vu passer les artistes locaux, la thématique revisitée par les rappeurs a impacté sur le public surtout quand l’ambassadrice de bonne volonté de l’Onudc contre le trafic illicite des enfants, distillant des messages entre les morceaux, a su trouver les mots justes pour rallier les milliers de jeunes à sa cause.









