Emigration clandestine : 217 migrants interpellés le week-end dernier par la Gendarmerie

Mais en fait, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine, la Gendarmerie a renforcé son dispositif de surveillance et de contrôle le long du littoral.



A cet effet, une opération menée ce week-end, a permis d'interpeller 217 candidats entre Notto Gouye Diama, Kayar et Guéréo, nous dit le journal.



Les pandores ont mis la main aussi sur 8 organisateurs de voyages clandestins. Les gendarmes poursuivent les investigations pour interpeller tous les complices. Elle appelle les populations à plus de vigilance face à ce fléau, qui touche particulièrement la jeunesse.