Emigration clandestine : 217 migrants interpellés le weekend dernier par la gendarmerie

Mais en fait, dans le cadre de la lutte contre le phénomène de l'émigration clandestine, la Gendarmerie a renforcé son dispositif de surveillance et de contrôle le long du littoral.



A cet effet, une opération menée ce week-end a permis d'interpeller 217 candidats entre Notto Gouye Diama, Kayar et Guéréo, nous dis le journal.



Les pandores ont mis la main aussi sur 08 organisateurs de voyages clandestins. Les gendarmes poursuivent les investigations pour interpeller tous les complices. Elle appelle les populations à plus de vigilance face à ce fléau qui touche particulièrement la jeunesse