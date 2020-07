Émigration clandestine: 32 jeunes interpellés à Saint-Louis !

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Juillet 2020 à 11:03 | | 0 commentaire(s)|

Le phénomène de l’émigration clandestine est loin de s’estomper. Nonobstant la pandémie de la Covid-19, il y a toujours des candidats à l’émigration clandestine. Ces derniers n’hésitent pas à débourser une fortune pour braver les dures conditions de traversée de la mer. En croisade contre l’émigration clandestine, le commissaire de police de l’île, Mame Diarra Faye, multiplie les descentes. Celles-ci ont été fructueuses pour son équipe.



Selon "L'As", Tout est parti de l’interpellation de deux individus dans le populeux quartier de Guet-Ndar. Exploitant une information, les limiers ont effectué une descente sur le terrain pour traquer les candidats. Ils ont interpellé, derrière l’école Cheikh Touré de Guet-Ndar, deux personnes qui tentaient d’acheminer un groupe de candidats à l’émigration vers l’îlot du quartier de Pikine, où les attendait le cerveau de la bande.



Le groupe de quatre personnes dont le cerveau et ses acolytes devait convoyer leurs clients vers une pirogue en haute mer ,pour rejoindre l’eldorado. Les investigations de la police permettront d’arrêter une trentaine de personnes. Les complices ont été arrêtés de même que le père du cerveau de la bande. Au total, 32 candidats étaient sur le point de partir. Trois personnes ont été présentées au procureur et les 29 autres libérées. Si certains avaient remis de fortes sommes d’argent, d’autres avaient mis en gage des moutons.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos