Emigration clandestine / Après le chavirement de leur pirogue : Six personnes périssent à l'embouchure de Saint-Louis L'émigration clandestine continue de faire des victimes à Saint-Louis. Une embarcation qui avait à son bord environ 60 personnes, a chaviré au niveau de l'embouchure, vers 5 heures du matin.

Six corps sans vie ont été récupérés dont quatre acheminés à Louga et les deux autres sont à la morgue de l'Hôpital régional de Saint-Louis.



Quatre personnes ont survécu, les 3 sont internés au niveau de la Marine nationale et une à l'hôpital de Saint-Louis. Selon nos sources, la pirogue qui avait à son bord environ une soixantaine de personnes, est partie de Kafountine dans le sud du pays pour rallier l'Espagne.



Les recherches se poursuivent pour trouver d'éventuels survivants et une enquête a été ouverte



Adama Sall (Saint-Louis)



