Émigration clandestine: Bloqués au Maroc depuis plusieurs jours, 250 migrants et trois corps rapatriés Le Sénégal continue de voir ses fils retourner au bercail, vivants ou...morts. Ceux qui étaient partis braver les eaux et se sont retrouvés bloqués au Maroc depuis plusieurs jours, sont rapatriés au Sénégal. Ils sont au nombre de 250, en sus de trois (3) corps sans vie.

Le tout nouveau Directeur des Sénégalais de l'Extérieur, Amadou François Gaye affirme que " les corps sans vie ont été remis à leurs familles respectives, entre Saint-Louis et Mbour ".





Le journal "Libération" indique cependant que quarante-neuf (49) Sénégalais sont toujours bloqués à Dakhla, au Maroc. Ils étaient soixante- deux (62) dans l'embarcation qui avait quitté Saint-Louis pour l'Espagne, avant de se perdre en mer.



Cheikh Fall qui est du "Village du migrant", lâche: " à Saint-Louis, huit candidats au voyage et portés disparus ont laissé derrière eux des femmes enceintes ", ce qui explique l'ampleur des dégâts collatéraux.

