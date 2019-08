Emigration clandestine- Boubacar Sèye, Horizon sans frontière : « Le phénomène de l’émigration clandestine n’a jamais arrêté, malgré les multiples mesures répressives prises par les autorités »

L’émigration semble résister aux multiples tentatives des autorités sénégalaises. Et, récemment l’arrestation par la Police à Bargny de près de 31 individus sur le point d’embarquer pour l’Eldorado en est une parfaite illustration.



Suite à cette arrestation de candidats à l’aventure, prêts à braver la mer au risque de leur vie, Boubacar Sèye de l’Ong Horizon sans frontière considère que le phénomène de l’émigration clandestine n’a jamais arrêté, malgré les multiples mesures répressives, prises par les autorités. « Il faut reconnaître qu’il y a des phénomènes conjoncturels qui soutendent celui de l’émigration. Les autorités doivent s’attaquer à la racine, tout en écartant des solutions ponctuelles et politiques.



Tant que cela, n’est pas abordé avec beaucoup plus de sérieux, le phénomène de l’émigration risque de résister au temps », a expliqué Boubacar Sèye de l’Ong Horizon sans frontière.



Sous ce registre, Horizon sans frontière appelle à une prise de conscience et, à un autre mode de gestion élargie. « Nous avons constaté que les pays d’accueil sont en train de faire comme bon leur semble avec ces émigrés. Nous devons avoir un dialogue inclusif pour lutter contre le paradoxe libéral. La question est de voir l’apport économique de ce flux migratoire dans un contexte de mondialisation », exhorte-t-il.



D’après lui, s’attaquer aux passeurs ne semble pas être la meilleure solution. Mais, il sera difficile de les combattre, tant qu’on ne règle pas la fragilité économique des jeunes.



Leral



